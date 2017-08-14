Olay Bakırköy Florya Mahallesi Çatal Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Araç sürücüsü yanına aldığı yüklü miktardaki parayla evinin otoparkından çıktı. Bu esnada binanın önünde bekleyen soyguncular ise aracın önünü keserek araçta bulunan şoförü araçtan çıkararak etkisiz hale getirdi. . Olayı gören ve müdahale etmek isteyen bina görevlisi de soyguncular tarafından ayağından vurularak yaralandı. Soyguncular olay yerine geldikleri araç ile çaldıkları parayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncularla ilgili arama çalışması başlatırken, soygun yapılan araç ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor.
Bakırköy'de silahlı soygun! Yüklü miktarda para...
14.08.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy Florya'da bir aracın önünü kesen silahlı soyguncular, şoförü etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı gasp etti. Soyguncular kendilerine müdahala eden bekçiyi de bacağından vurarak kayıplara karıştı.
Etiketler : bakırköy,silahlı soygun,
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