Karapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü. Recep Ünlü'nün kullandığı 68 EY 188 plakalı otomobil, Karapınar-Besci yolu 35'inci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ünlü ile otomobildeki Ömer Dağlı (23) olay yerinde hayatını kaybetti.  Jandarmanın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. 