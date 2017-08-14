Karapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü. Recep Ünlü'nün kullandığı 68 EY 188 plakalı otomobil, Karapınar-Besci yolu 35'inci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ünlü ile otomobildeki Ömer Dağlı (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
Konya'da araba şarampole devrildi: 2 ölü
14.08.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,haberler,
496081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496081.aspx
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