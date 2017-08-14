Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de yaşayan İlayda Deneklisoy, kardeşi ile gezmek için evinden ayrıldı. Kardeşler, İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Esnaf Sarayı yakınlarında gezerken İlayda kardeşinin yanından bir anda ayrılarak kayboldu. İlayda Deneklisoy, bir haftadır kayıp olarak aranıyor. Sosyal medya aracılığıyla da arama çalışmaları devam ederken, aile, kızlarından gelecek müjdeli bir haberi bekliyor.