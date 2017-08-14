Eskişehir'de yaşayan İlayda Deneklisoy, kardeşi ile gezmek için evinden ayrıldı. Kardeşler, İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Esnaf Sarayı yakınlarında gezerken İlayda kardeşinin yanından bir anda ayrılarak kayboldu. İlayda Deneklisoy, bir haftadır kayıp olarak aranıyor. Sosyal medya aracılığıyla da arama çalışmaları devam ederken, aile, kızlarından gelecek müjdeli bir haberi bekliyor.
16 yaşındaki kızdan 1 haftadır haber yok
14.08.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir haftadır kayıp olan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız aranıyor.
Etiketler : eskişehir,haberler,kayıp kız,
496088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496088.aspx
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