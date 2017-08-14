Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, il merkezine silah ve uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaca ilçesinde bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iki ayrı araçta O.C., A.B., R.S. ve E.O. adlı 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararından sonra narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 19 plakalı aracın tampon kısmına zulalanmış, şeffaf naylonlara sarılmış halde 6 kilo 78 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen O.C., A.B., R.S. ve E.O. adlı şahıslar Türk Ceza Kanunun 188 sayılı uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Sungurlu Cezaevine gönderildi.