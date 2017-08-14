Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 11. 00 sıralarında Halk Sağlığı Müdürlüğü binası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli statüsünde çalışan ve başka bir yere tayin edilen ismi açıklanmayan sağlık personeli, Ağrı Halk Sağlığı Müdürü Uzm.Dr. İzzettin Toktaş ile tartıştı. Bir süre sonra yeniden gelen sağlık personeli Toktaş’a pompalı tüfekle ateş açtı. Toktaş saldırıdan yara almadan kurtulurken şüpheli şahıs polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.