Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre MİT, Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğüne bölücü terör örgütü PKK’nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümünde Adana’da kanlı eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisini ulaştırdı. Bu bilgi üzerine istihbarat Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmaya başladı.

12 UZUN NAMLULU SİLAH, 24 EL BOMBASI, 1.5 TON GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

Terör ekipleri, alınan istihbarat üzerine 11 Ağustos günü şafak vakti havadan helikopter ile karadan özel harekatın katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan, Yüreğir ve Çukurova’da 30 adrese baskın yapıldı. Polis Çukurova ilçesinde bir villaya da baskın yaptı. Özel harekat polisinin kapısını kırarak içeri girdiği villanın bordum katından çok sayıda mühimmat çıktı. Baskında 12 uzun namlulu silah, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, bin uzun namlulu silah mermisi, 96 şarjör, 12 polis üniforması, 49 gri büyük kova, 1 amper ölçer, 1 lehim malzemesi, 4 lehim tabancası, 42 silikon mumu, 2 lehim kablosu, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi, 6 koli bandı, 3 siyah bant, 20 litrelik 24 boş bidon, 25 gaz maskesi, 10 pil, 10 açma kapama anahtarı, 10 zil butonu, 1 karışım yapmak için mutfak robotu, 500 gramlık 150 teneke kutularda mantar, 20 litrelik 11 benzin dolu bidon, 18 kilogramlık yapıştırıcı, 10 yastık, 10 sünger yatak, 10 battaniye, 2 hasır ve oldukça fazla konserve yiyecek ve ekmek ele geçirildi.

POLİS KILIĞINA GİRİP ADANAYI KANA BULAYACAKLARDI

Polis, evde ve çevrede yaptığı çalışmada bulunmayan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Villada yapılan çalışmalarda evde bulunan malzemelerden villaya 12 teröristin geleceği, polis kılığına girip kanlı eylemi böyle yapacağı tespit edildi. Teröristlerin polis kılığına girdikten sonra 15 Ağustos’ta PKK lehine korsan gösteri yapıldığı bir anda ya da polisin kalabalık bir şekilde bulunduğu yere önce bombalı bir araçla saldırı yapacağı bunu da uzaktan kumanda ile gerçekleştirip daha sonrada üniformalı teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırmayı planladığı tahmin ediliyor. Evde ele geçen 300 kilo çividen ise yapılacak olan bombanın çivi ile desteklenerek çok fazla kişiyi öldürmeyi hedefledikleri anlaşılıyor. Polisin yapmış olduğu operasyonla teröristlerin bu kanlı planı devre dışı kalırken, polis şimdi her yerde o teröristleri arıyor.

VİLLAYI AYLIK 2 BİN 500 LİRAYA KİRALAMIŞLAR

Teröristlerin kanlı eylemi gerçekleştirmek için kıyafet ve mühimmatları sakladıkları villayı aylık 2 bin 500 liraya kiraladığı öğrenildi. Teröristlerin bir kez gelip mühimmatı villaya koyduğu daha sonra da dikkat çekmemek için hiç gelmediği, 15 Ağustos gününü bekleyip eylem hazırlığı için villaya gelmeyi planladığı tespit edildi.

POLİS KIYAFETİYLE EYLEM İÇİN 81 İL UYARILDI

Geçtiğimiz günlerde Hakkari’de bir özel harekat polisinin şehit edilmesi olayında da teröristlerin polis kıyafeti giymesi, Adana’da villada 12 polis üniforması çıkması üzerine emniyet genel müdürlüğü 81 il emniyet müdürlüğüne acil koduyla 15 Ağustos ve sonrasında teröristlerin polis üniformasıyla eylem yapacağı bu nedenle dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Adana polisi şafak vakti yaptığı bu operasyonda 15 Ağustos’ta korsan gösteri eylem hazırlığında olan ve internet üzerinden PKK propagandasını yaptığı ileri sürülen 20 kişiyi de gözaltına almıştı.