Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı. Tarihi mezar kalıntılarının çıkması üzerine Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, çalışmaların devam ettiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Fidan, yaptığı açıklamada, “Kartal tarihi bir kent. Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerine çalışmalar başlamış olup biz de Kartal Belediyesi olarak çalışmaları takip edeceğiz” dedi.
Marmaray kazısında tarihî mezar kalıntıları bulundu
14.08.2017 - 14:12 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kartal’da Marmaray projesi çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı.
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı. Tarihi mezar kalıntılarının çıkması üzerine Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, çalışmaların devam ettiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler : marmaray kazısı,tarihi mezar,
496117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496117.aspx
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