Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu-Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişeleri arasındaki bağlantı yolunda hareketsiz şekilde yatan bir erkek olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölüm nedeni ve kimliğini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, cesedin üzerinde yaptıkları aramada otobüs bileti buldu. İsminin Mehmet Ali Kıllı olduğu belirlenen 82 yaşındaki kişinin, dün akşam 18.00'de Adana'dan kalkan bir otobüsle Bolu'ya geldiği, sabah saatlerinde Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıktığı esnada karayolunun aşağısında yer alan bağlantı yoluna düşerek hayatını kaybettiğini belirlendi. Mehmet Kıllı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.