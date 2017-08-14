Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “14 Ağustos 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Elde Mahallesi’nde kalekol inşaatında çalışmakta olan işçileri taşıyan sivil araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari Valiliğinden saldırı açıklaması
14.08.2017 - 14:23 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kalekol inşaatında çalışmakta olan işçileri taşıyan sivil araca yönelik düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : hakkari,haberler,saldırı,
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