Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “14 Ağustos 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Elde Mahallesi’nde kalekol inşaatında çalışmakta olan işçileri taşıyan sivil araca yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.