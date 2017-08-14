Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için elinden geleni yapan hatta gözyaşı döken 8 yaşındaki ilkokul 3. Sınıf öğrencisi Berrak Örenç, amacına ulaştı. Tayyip Erdoğan hayranı olan küçük kızı yanına çağıran Erdoğan, Berrak Örenç ile bir süre sohbet etti. Ona oyuncak bebek armağan etti.

4 YIL ÖNCE DE GÖRMEK İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşayan Berrak, o anda yaşananları İHA muhabirine anlattı. Kendisinin 4 yıl önce Isparta’ya gelen Cumhurbaşkanı ile görüşmek için yine çok çaba sarfettiğini ancak görüşmediği için çok üzüldüğünü belirten Berrak Örenç, “Mitinge gelirken çok heyecanlandım. Mitingden bir gün önce rüyama girdi. Onunla görüşmem için çaba gösterdim. Demirlere çıktım göremedim. Sonunda gördüm. Tam çıkarken, Tayyip Amca buraya gel dedim. Güvenlik benim ağladığımı görünce, beni Tayyip Amcanın yanına götürdü. Orda kendisiyle konuştum. Bana oyuncak verdi. Ondan hatıra kalmasını istedim. Tayyip Amca’nı öp bakalım dedi. Ben de elinden ve yanağından öptüm” dedi.

İÇİMDE SANKİ KELEBEKLER UÇTU

O anda içinde sanki kelebekler uçtuğunu kaydeden Örenç, “Tayyip Erdoğan yanımdaydı. Sesini duydum çok mutlu oldum. Kendisi onu çok sevdiğimi söylediğimde bana ‘Ben de seni çok seviyorum’ dedi. Her zaman onu görmek istediğini belirten Berrak, “Onu çok, çok, çok seviyorum. O benim için vatanın milletin önemini sevgiyi ifade ediyor. Çocuklar için de mutluluğu, iyi yetişmelerini ifade ediyor” diye konuştu. Berra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebeği hatıra olarak bir ömür boyu saklayacağını ifade etti.

HAYDİ BİR DAHA ŞARKISIYLA HAYRANI OLDU

Berrak Örenç’in, öğretmen olan annesi Raziye Örenç de Berrak’ın ‘Haydi Bir Daha’ isimli şarkıdan sonra Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu belirterek, “Kızımın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden çok mutlu oldum. O şarkıdan sonra hep onu görmek istedi. Üç yıl evvel göremediğinde çok üzüldü. Çok ağladı. Bu sefer de göremeseydi çok üzülecekti. Bir haftadır sayıklıyordu. Rüyalarında gördüğünü söylüyordu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gittik. Orada da görmek istedi ama göremedi. Ulaştığını duyduğumda çok sevindim. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çok seviyoruz” diye konuştu.