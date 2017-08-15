Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gölhisar Muhammet Hamdi Yazır Hafızlık Kur'an Kursu tarafından Kozpınar Yaylası'na piknik düzenlendi.

Pikniğin sonunda kurstaki çocuklardan 10 yaşındaki Muhammet Enes Hasçelik'in olmadığı fark edildi. Kurs yetkililerinin arama çalışmalarının sonuç alınamaması üzerine Gölhisar Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bu sırada belediye hoparlöründen yapılan anonsla çocuk kaybolduğunu öğrenen yüzlerce vatandaş da ormanlık alandaki çalışmalara destek verdi.

Saatlerde süren çalışmaya rağmen çocuk bulunamadı.

Bu sırada oğlunun ayakkabısının evde olduğunu fark eden annesi, evde yaptığı aramada çocuğu kanepenin arkasında saklanırken buldu.

Muhammet'in diğer arkadaşlarının kendisiyle oyun oynamaması nedeniyle piknik alanından ayrılıp yürüyerek evine geldiği belirlendi.

Muhammet Enes Hasçelik, AA muhabirine, piknik alanından 16.30 civarında ayrıldığını belirterek, "Yaklaşık 2 saatte eve ulaştım. Korkudan hemen kanepenin arkasına saklandım. Annemi, babamı üzdüğüm için çok pişmanım." diye konuştu.

Baba Murat Hasçelik de oğlunun kaybolduğunu duyduğunda büyük bir şok yaşadığını belirtti. Yüzlerce kişiyle birlikte dağ taş demeden çocuğunu aradıklarını ifade eden Hasçelik, "Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum. Olayı duyar duymaz arama çalışmalarına katılan tüm dostlarıma, mesai arkadaşlarıma, Gölhisar halkına ve özellikle Jandarma Komutanlığımızdaki asker kardeşlerimize minnettarım. Herkesten Allah razı olsun." dedi.