Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prens ve ailesinin içerisinde olduğu özel uçak, dün akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı’na yoğun güvenlik tedbirleri altında indi. Uçağın gelişi sırasında polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerince tedbir alındı. Uçağın inişini müteakiben havalimanı içerisinde bekleyen 6 VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otomobili ve güvenlik görevlileri eşliğinde Göltürkbükü Mahallesi’ndeki villaya doğru hareket etti. Yüz elli kişilik kafileyle gelen aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletin de olduğu eşyalar, saatler süren çalışmanın ardından nakliyat kamyonuyla taşındı. 32 milyar dolarlık servetin sahibi prens yaklaşık bir hafta tatil yaptıktan sonra özel bir tekneyle mavi tura çıkacak.

