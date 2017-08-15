Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Musa Esman ve Amira Alahmat'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Esman ve Alahmat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Esman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Alahmat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.