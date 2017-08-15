Kaza dün saat 19.00 sıralarında Iğdır’ın Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içinde Azerbaycan uyruklu 5 kişinin bulunduğu Azeri plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada isimleri henüz tespit edilemeyen Nahcivan nüfusuna kayıtlı 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Iğdır'da trafik kazası, 3 ölü 3 de yaralı var
15.08.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’da şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
Etiketler : ığdır,haberler,kaza,trafik kazası,
496296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496296.aspx
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