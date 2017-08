Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı olan ve seralarının çokluğu ile 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Çaltı ve Tuzaklı köylerinde 50 ile 80 kuruş arasında hale sarılan salatalık, Bilecik pazarında 2 TL'ye çıkıyor. Tuzaklı köyünde 35 dönüm arazisi serası olduğunu anlatan Mehmet Yılmaz, "Lakabım 'Zengin Mehmet' ama cebimde 5 kuruş param yoktur. Tuzaklı'da 35 dönüm seram var. Burada salata ve domates üretmekteyim. Yapmış olduğumuz mahsulün pazar değerinin fiyatı salatanın ortalama başlangıçtan sonuna kadar 1 kilogramının maliyeti ortama 60 kuruş. Domatesin maliyeti ortalama o da 70 kuruş civarında. Bu maliyetler kesinlikle Türkiye’de hiçbir çiftçiyi kurtarmaz. Biz üretim yaptıkça aslında batıyoruz. Pazar payımız yok, ihracatımız yok" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFI SERA OLDU"

Türkiye'nin her tarafın sera olduğunu anlatan Yılmaz, "Termal sıcak sulu, normal topraklı, topraksız seralarımız var. Üretiyoruz, üretiyoruz ama hiçbir şekilde pazara açılamadık. Açılamadığımız sürece şuanda üretimimiz Türk çiftçisi anahtarı kapatmak üzere. Kapattığı zaman ben zannediyorum ki bu iş böyle devam ederse 2 yıl sonra pazarda domates ve salatalığın kilosunu 5 liraya satılacak. Topraklarımız da büyük ihtimalle kamu bankalarına, özel bankalara kalacak yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben var gücümle her türlü masrafı yapıyorum. Üretimde rekolteyi yükseltmek için. İşçilerim çalışıyor Diyarbakır’dan 40 tane çalışanım var. Benim her gün burada bin, bin 500 lira giderim var. Şu fidenin maliyeti bana şuanda 2 buçuk lira. Ben şundan şuanda salatayı kilosu 50 kuruşa satıyorum. Bundan 4 kilo mahsul alacağım. Beni kurtarmıyor. 50 kuruşa salata olmaz, 70 kuruşa domates olmaz. Bu maliyetler kurtarmaz. Bugün bir aşılı fide 3 lira. Normal fide 1 milyon lira" dedi.