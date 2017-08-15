Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesi Kirazlı Mahallesi Gökdağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Diyarbakır’dan Kocaali’ye fındık toplamaya gelen fındık işçilerini taşıyan Abdurrahman Can idaresindeki 21 BH 923 plakalı minibüs ile karşı şeritten gelen Emrah Eren idaresindeki iş makinesi kafa kafaya çarpıştı. Minibüs şoförü Abdurrahman Can’ın ağır yaralandığı kazada, minibüste bulunan 14 fındık işçi de hafif yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan fındık işçileri Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan fındık işçilerinin ise kaldırıldıkları hastanede, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.