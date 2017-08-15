Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda polisin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor. Esenyurt'ta İnönü Mahallesi 353'üncü Sokak'ta bulunan bir binanın çatısına çıkan 1 erkek, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Ateş sonucu çevredeki bazı araçlara mermi isabet etti. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi geldi. Ambulansın hazır bekletildiği sokakta polisin pompalı tüfekli kişiyi ikna çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta bir kişi çatıya çıkıp sağa sola ateş açtı
15.08.2017 - 12:24 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt'ta pompalı tüfekle çatıya çıkan bir kişi etrafa ateş açtı. Şahsı ikna etme çabaları devam ediyor.
Etiketler : istanbul,esenyurt,pompalı tüfek,saldırgan,
496314 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496314.aspx
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