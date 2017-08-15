Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta bir binanın çatısına çıkan kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda polisin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor. Esenyurt'ta İnönü Mahallesi 353'üncü Sokak'ta bulunan bir binanın çatısına çıkan 1 erkek, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Ateş sonucu çevredeki bazı araçlara mermi isabet etti. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi geldi. Ambulansın hazır bekletildiği sokakta polisin pompalı tüfekli kişiyi ikna çalışmaları devam ediyor.