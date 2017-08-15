Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay öğlen saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul’a gitmekte olan Şaban Ş. İdaresindeki 28 AD 558 plakalı Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Şaban Ş. ve kızı Seher Ş. yaralandı. Kazayı hafif yaralarla atlatan baba kıza ise ilk müdahaleyi kaza yerine 112 acil yardım ekiplerinden önce ulaşan otoyol trafik ekipleri ve gazeteciler yaptı.

BABA VE KIZ OTOMOBİLDEN YARALI ÇIKTI

Baba ve kızı takla atan otomobilden çıkartan otoyol polis ekipleri ve gazeteciler yararlıları önce otomobilin yanından uzaklaştırdılar ve sakinleştirdiler. Ardından yaralı baba kız kaza yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.