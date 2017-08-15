Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seferberlik ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olup, dönmeyen 22, terörle mücadelede şehit olan 2 Mehmetçiğin yakınlarının da oturdğu Yozgat'ın 80 haneli İnceçayır Köyü'nde son 1 ayda 41 evin duvarı veya kapısına boya ile Türk Bayrağı yapıldı. Kalan konutların sahiplerinin talepleri doğrultusunda, kapı veya duvarlarına Türk Bayrağı yapılacağı belirtildi.

Yozgat'ın İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca, Ege Üniversitesi'ndeki memuriyet hayatını emekli olup noktaladıktan sonra 2014 yılında döndüğü köyünde ilklere imza attı. Köye döndükten sonra kurucu başkanlığını üstlendiği dernek aracılığı ile atıl durumdaki köy okulunu imece usulüyle onarımdan geçirtip, 'Şehitler Kültür Evi' olarak düzenlenmesini sağlayan Osman Karaca, köyün karşılıklı iki tepesine Türk Bayrağı yapılmasını sağladı. Karaca, şöyle dedi:

"Köyümüzde bulunan şehitlerimizi ebediyen hatırlamak, onların yakınlarının yanında olduğumuzu hissettirmek üzere oluşturduğumuz Şehitler Kültür Evi'nde Kütüphane ve Müze kurduk. Köyümüzde seferberlik ve kurtuluş savaşında askere gidip, şehit olan veya geri dönmeyen 22 askerimizin yakınları ile terörle mücadelede şehit olan iki Mehmetçiğimizin yakını bulunuyor. Bunun dışında hemen her evde bir gazimiz var."