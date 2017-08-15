Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan Bahar A., bir süre önce Zülküf E., ile tanışıp arkadaş oldu. Yaklaşık 3 ay süren arkadaşlıkları sırasında Zülküf E., Bahar A.'nın güvenini kazanıp, yakınları ile de tanıştıktan sonra evlenme teklifinde bulundu. Bahar E.'nin kızın teklifi kabul etmesi üzerine Çerkezköy Belediyesi'nde giden çift nikâh işlemleri için gerekli evrakları vererek hazırlığa başladı.

Zülküf E., bu süre içinde sevgilisine her fırsatta jestler de yaparak 'Ben seni çok seviyorum', 'Aşkından ölüyorum. Haberin var mı bilmiyorum', 'Ağlamaktan ölüyorum', 'Rahatsız olma boşuna ben senden vazgeçemiyorum. Bahar'ım güzel gözlüm" diye mesajlar gönderdi.

NİKÂH İŞLEMLERİ SIRASINDA ÖĞRENDİ

Nikâh günü beklenirken Bahar A.'yı telefonla arayan bir kişi, evleneceği Zülküf E.'nin evli olduğunu ve kendisini kandırdığını anlattı. Bunun üzerine bir araştırma yapan Bahar A., evleneceği kişinin evli olduğunu, nikâh işlemleri için verdiği evraklarda ise asıl kimliğini gizleyerek üzerinde 'bekar' yazan kimliğini kullandığını belirledi.

Kendisini evlenme vaadiyle kandıran Zülküf E.'nin eşi ile de tanışan Bahar A., yaşadıkları sosyal medya üzerinden paylaşarak, kendisini kandıran Zülküf E.yi fotoğraflarını da yayınladı. Bahar A. paylaşımında şöyle dedi:

"Ben kandırıldım. Başka kadınlar bunun gibi çakalın tuzağına düşmesin. Çakallara yem olmasın. Ben yaşadığım bu olayı kamuoyu ile paylaşıyorum. Beni erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Her akşam beni farklı sürpriz ile buluşturan Zülküf E. ailem ile tanışmak istediğini söyleyerek evimize baklava ile gelerek annem ile tanıştı. İlişkimiz boyunca kayınpederinin arabasını kendi arabam diyerek beni üç ay boyunca gezdirdi."

Sosyal medya üzerinden paylaşımları büyük ilgi gören Bahar A., 'Çerkezköy şubesi Nuri Alço'nun oyunları' başlıklı paylaşımlarını uyarılarda bulunarak sürdürdü. Bahar, A., "Lütfen Paylaşın!.. Kızlarınız, kardeşleriniz, kadınlar bu şekilde kandırılmasın. Resimdeki ve videolardaki adam Çerkezköy'de evli ve evlenmeden önceki nüfus cüzdanıyla bekar olduğunu göstererek insanların duygularıyla oynayıp evlenme vaatlerinde bulunup gerekli evrakları öğrenmek için evlendirme memurluğuna kadar götürüyor. Sözde düğünümüzde slayt olacaktı bu ve daha fazla nice video resim!!! Başka insanların canını yakamaması adına paylaşım yapmanızı rica ediyorum!.." dedi.