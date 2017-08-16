Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan ve evine gitmeyen Şaban Köse'nin (51) yakınları onu aramaya çıktı.

Yakınları, evin 50 metre ilerisindeki 4 metrelik şarampolde bir ağacın altında Köse'nin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anne Hafise Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun ölü bulunduğu yere çıkan yolu sürekli kullandığını belirterek olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi.

Öte yandan, bekar olan ve annesi ile yaşayan Şaban Köse'nin babası Süleyman Köse'nin 11, kız kardeşi Havva'nın ise 4 yıl önce cesetlerinin aynı ağaç altında bulunduğu iddia edildi.