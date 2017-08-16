Alınan bilgiye göre, Ebubekir Sıddık Camisinde yatsı namazlarını kıldıktan sonra Demokrasi Caddesi'nde yürüyen Hilmi Savaş (83) ve Mustafa Coşkun'a (70) sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Olayda yaralanan Savaş ve Coşkun, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hilmi Savaş, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Coşkun'un ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Camiden çıkan yayalar otomobilin altında kaldı: 1 ölü
16.08.2017 - 03:44 | Son Güncelleme: 16.08.2017 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur Gölhisar'da camiden çıktıktan sonra yürürken otomobilin altında kalan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebubekir Sıddık Camisinde yatsı namazlarını kıldıktan sonra Demokrasi Caddesi'nde yürüyen Hilmi Savaş (83) ve Mustafa Coşkun'a (70) sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Etiketler : burdur,kaza,trafik kazası,
496419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496419.aspx
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