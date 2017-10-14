Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece Cirit Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen iki grup, bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak, sopa, masa ve sandalyeler konuştu. Kavgada bir iş yerinin camları, masaları ve sandalyeleri zarar gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle önledi. Kavgada yaralanan Ali Y., Mükremin G., Bekir G., Mali G., Mali Ü., Şıh Bekir G., Enes Ö., Muhammet K. ve Bahtiyar A. olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bahtiyar A.’nın durumunun ağır olması üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.