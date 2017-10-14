Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Montreal'e gitmek üzere dün saat 15. 30'da 253 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) Airbus 330-300 tipi yolcu uçağında 16 yaşındaki bir kız çocuğu baygınlık geçirdi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen çocuğa ilk müdahale uçakta bulunan bir doktor ve kabin memurları tarafından yapıldı. Yolcunun durumu normale döndü ancak uçağın pilotları doktorun tavsiyesine uyarak Atatürk Havalimanı'na geri dönüş kararı aldı. Ancak yakıt boşaltma sistemi bulunmayan uçak, uygun iniş ağırlığına ulaşmak için Marmara Denizi üzerinde saatlerce tur atarak fazla yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak, saat 23.00 sıralarında tekrar Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yolcular ise gecikmeli olarak Montreal'e gönderildi. Saatte 6 ton yakıt tüketen THY uçağı hasta yolcudan dolayı geri dönmek adına yaklaşık 75 bin TL'lik yakıt harcadı.

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