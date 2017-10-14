Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Turan T. (35) Tezcan Çelikezen'i (51) Hamideye Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde bir ticari taksiye binerken gördü. Şüpheli, Çelikezen'i taksiden zorla indirdi ve iki kişi kavga etmeye başladı. Turan T. bu sırada yanındaki bıçakla Çelikezen'i 30 yerinden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Çelikezen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Çelikezen'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise İstanbul'da gözaltına alındı. Bu arada zanlının kasten öldürme suçundan 10 yıl hüküm giydiği ve cezaevinden 1 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.