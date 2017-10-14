Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika ile yaşanan vize krizinin ardından ilk kez içerisinde Amerikalı turistlerin de bulunduğu Azamara Journey ve Olympia adlı iki ayrı turist gemisi Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’na yanaştı. Bin 174 yolcu taşıyan Olympia’da 428 kişinin, 635 turist taşıyan Azamara Jouney’deki ise 355 kişinin Amerikalılardan oluştuğu bildirildi.

Vize krizi nedeniyle Türkiye giriş yapıp yapamayacakları merakla beklenen 783 Amerikalı turistin vize uygulamasına muhatap edilmeden transit olarak Türkiye’ye giriş yapmalarına izin verildi.Amerikalı turistlerin gelişi nedeniyle Kuşadası Limanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türkiye'ye giriş yapan Amerikalı turistlerin büyük bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyarete gitti. Çok az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında gezintiye çıktı.Amerikalı turistler, vize kriziyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Vize krizinden etkilenmeden seyahatlerine devam eden Amerikalı turistlerin, Türk yetkililerin gösterdiği ilgi nedeniyle son derece mutlu şekilde Kuşadası Limanı Gümrük Kapısından çıkış yaptıkları gözlendi.



AMERİKALILAR TÜRKİYE’YE ‘LANDİNG KART’ İLE GİRMİŞ



Kruvaziyer gemileriyle seyahate çıkan turistlere, 2006'da yayınlanan genelgeye göre; 'karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular' kategorisinde işlem yapıldığı öğrenildi. Türkiye'ye günübirlik ve kısa süreli giriş çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen Amerikalı turistlerin, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadıkları kaydedildi.



Sadece pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceği, transit yolcuların ise Türkiye’ye pasaportla değil, verilen kartla giriş yaptıkları için vize istenmediği bildirildi. Kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle Türkiye’ye kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılara vize sorulabileceği ancak Kuşadası Limanı için şu ana kadar böyle bir talep gelmediği ifade edildi.