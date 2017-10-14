Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, 2 Ekim günü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Elâzığ, Sivas, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 27 kişiden 10'u, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.