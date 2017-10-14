Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, 2 Ekim günü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Elâzığ, Sivas, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 27 kişiden 10'u, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Elâzığ'daki FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
14.10.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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511205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511205.aspx
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