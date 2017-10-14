Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, baba Ahmet B. (49) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızı Hilal B.’yi boynundan bıçaklayarak öldürmüş, polisi arayarak teslim olmuştu. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan Ahmet B., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.