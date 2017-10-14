Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden gelen B.S idaresindeki 34 DN 7720 plakalı otomobil, Gözce Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gözce Deresi'ne uçtu. Sürücü B.S., ters dönen araçtan çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Anamur Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan B.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, dereye uçarak ters dönen otomobil ise kurtarıcı yardımı ile dereden çıkartıldı.