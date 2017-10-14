Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Markoç idaresindeki 75 BC 350 plakalı otomobil, Kars-Ardahan karayolu Asri Mezarlık mevkisinde İbrahim Halil Mahrekula yönetimindeki 36 ES 637 otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Markoç'un kullandığı araçta bulunan Yücel ve Fatma Kaya, Derya, Cemile ve Cemre Markoç ile diğer araçta bulunan İsmet Avcı ve Zafer Ağar yaralandı. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazanın nedeniyle Kars-Ardahan karayolunda trafik bir süre kontrolü olarak sağlandı.