Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Yalova Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi öncesi talihsiz bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesi salona sandalye taşıyan 15 yaşındaki S.A. isimli gencin kafasına sacdan yapılan havalandırma kapağı düştü. Spor salonuna yakın yerde hazır bekleyen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan S.A'nın (15) kafasında ve yüzünde yaralar oluştuğu ve dikiş atıldığı öğrenildi.