Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beşiktaş'ta Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde yaşandı. İddiaya göre, 16.00 sıralarında cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına seyir halindeki beton mikseri çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın yere düştü. Kadına çarpan beton mikseri ise durmayarak yoluna devam etti. Kadının kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



Kazanın meydana geldiği noktayla yaya geçidi arasındaki mesafenin yaklaşık 10 metre olması ise dikkat çekti. Kaza nedeniyle Beşiktaş Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekipler trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, olay yerinde inceleme çalışmaları yapıldı. İncelemeler sırasında cadde üzerinden geçen beton mikserinden şüphelenen ekipler sürücüyü durdurdu. Yapılan sorgulamanın ardından sürücünün kazaya karışmadığı anlaşılırken, beton mikseri yoluna devam etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazaya karışarak olay yerinden kaçan beton mikseri ve sürücüsünün tespit edilmesi için çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.