Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hazro ilçesinde yapılan operasyonda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet Rus uzi marka silah, 2 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 3 dolu Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet dolu G-3 şarjörü, 1 adet 9 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 tabancaya ait parçaları, muhtelif sayıda tüfek parçaları, muhtelif sayada 7.62x39 milimetre ve 7.92x57 milimetre boş ve dolu fişek ile örgüte ait yaşam malzemesi ele geçirildi.