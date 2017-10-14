Edinilen bilgiye göre, Hazro ilçesinde yapılan operasyonda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet Rus uzi marka silah, 2 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 3 dolu Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet dolu G-3 şarjörü, 1 adet 9 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 tabancaya ait parçaları, muhtelif sayıda tüfek parçaları, muhtelif sayada 7.62x39 milimetre ve 7.92x57 milimetre boş ve dolu fişek ile örgüte ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe üstüne darbe
14.10.2017 - 16:29 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 16:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hani ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe üzerine darbe indirilirken, teröre bir darbe de polisten geldi. Polis ekipleri Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belirlenen bir noktaya yaptıkları operasyonda terör örgütüne ait olduğu belirtilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Etiketler : diyarbakır,haberler,polis,operasyon,
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