Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Akkuş’tan Tokat'ın Niksar ilçesi istikametine giden Mehmet Demir yönetimindeki 52 DF 940 plakalı otomobil, Yukarı Düğencili Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan İsmail Demir hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar Ünye, Niksar ve Akkuş Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmail Çam’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.