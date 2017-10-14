Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından İskenderun Limanında piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 144 bin adet captagon hap ele geçirildi. İskenderun Limakport Limanı Gümrük Sahasına Suudi Arabistan’a gidecek, bayan çanta, çocuk kazak, deri ayakkabı, terlik gibi muhtelif eşya olarak beyan edilen yükü getiren tır, yapılan risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan X-Ray taramasında tırın dorsesinde yoğunluk farkı tespit edildi. Bunun üzerine dorsede bulunan gümrük mührü söküldü ve narkotik dedektör köpekler Merkür ve Blacky eşliğinde dorse arandı.

Köpeklerin, içinde bayan çantası olduğu belirtilen çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine muhafaza memurları tarafından çuvallar açılarak çantalar tek tek arandığında içerisinde haplar olduğu görüldü. Haplardan alınan numuneden, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan ön analizde uyuşturucu pozitif uyarısı alınması üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında bilgilendirildi. Alınan talimat üzerine gerçekleştirilen sayım ve tespitte toplam 28 adet torba içerisinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 144 bin adet captagon hapa el konuldu.Yürütülen adli tahkikat sonucunda olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi İskenderun’da, 1 kişi de Gaziantep’te olmak üzere toplam 4 kişi hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.