Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana gelen kazada iki bayan sürücünün trafik kazasında araçlarda bulunan toplam 4 çocuk korku dolu anlar yaşadı. Bir çocuk ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine götürülürken, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İnönü Caddesi’nden Mehmetçik Caddesi istikametinde ilerlemekte olan 03 AK 193 plakalı araç, sokak yolundan çıkan 20 EE 744 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 20 BG 407 plakalı araç da hasar görürken, araçlarda bulunan çocuklar ise korku dolu anlar yaşadı. Kaza sonrası vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi ile E.Y. isimli çocuk ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis sürücü bayanları ifadesini almak üzere karakola götürdü.

