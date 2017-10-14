İbrahim Yanaray (50) idaresindeki 31 D 6587 plakalı traktör, Büyükdalyan Mahallesi'nde şarampole devrildi. Yaralanan Yanaray, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
Hatay'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü
14.10.2017 - 17:35 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Etiketler : hatay,traktör,kaza,haberler,
511285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511285.aspx
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