İbrahim Yanaray (50) idaresindeki 31 D 6587 plakalı traktör, Büyükdalyan Mahallesi'nde şarampole devrildi. Yaralanan Yanaray, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat kurtarılamadı.