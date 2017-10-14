Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'dan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen ve kız kaçırma kavgasında yakınlarından Aziz Erol'u kaybeden aile, kiraladıkları yaklaşık 200 dönüm araziye ekili ürünleri toplamadan memleketlerine döndü.

Çadır ve eşyalarını toplayan aile fertleri ektikleri domates, biber, ay çekirdeği ve fasulyeyi hasat etmeden, traktör ve diğer tarla makinelerini de yanlarına almayarak ilçeyi terk etti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kahramankazan ilçesinde perşembe günü mevsimlik işçi olarak çalışan Diyarbakır ve Şanlıurfalı aileler arasında çıkan kız kaçırma kavgası ve ardından çıkan olayda 2 kişi ölürken, 1 polis şehit oldu. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü ilçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılıdı. Kahramankazan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden Şemsettin Erol, Erdal Erol, Abdulkerim Doğan, Ömer Kaya ve Abdulkadir Doğan tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine konuldu.

2 ŞÜPHELİ ANKARA'DA

Kız kaçırma kavgasından dolayı gözaltına alınan ve sorgusu sırasında rahatsızlanınca hastaneye götürülen Aziz Erol'u öldüren ve ona refakat eden polis memuru Muhammet Uz'u şehit eden Fikret Genç ile Orhan Genç'in sorgusu Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.

OLAY NASIL OLDU?

Ankaranın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan ve aralarında gönül ilişkisi olan Kahramankazan ilçesinde yine mevsimlik işçi akrabası 16 yaşındaki R.D.'yi ailesi vermeyince kaçırdı. R.D.'nin ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan, genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Ekrem Gençi ateş ederek öldürdü. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında rahatsızlanan şüphelilerden Aziz Erol, götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Bu sırada Erol'a refakat eden polis memuru Muhammet Uz şehit oldu. Olaylarda 1 polis ve 1 öğrenci de yaralandı.