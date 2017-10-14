Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Altınmühür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cesur Göçer’e ait müstakil evde yemek yenildiği sırada çökme meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından adrese AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda evin bodrum kata çöken odasındaki Esma Bekçi (65), Rabia Bekçi (40) ve Selver Göçer (45) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.