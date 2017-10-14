Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Altınmühür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cesur Göçer’e ait müstakil evde yemek yenildiği sırada çökme meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından adrese AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda evin bodrum kata çöken odasındaki Esma Bekçi (65), Rabia Bekçi (40) ve Selver Göçer (45) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konya’da evde göçük: 3 yaralı
14.10.2017 - 21:58 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da bir evin odasının bodrum kata çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Konya,göçük,
511317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511317.aspx
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