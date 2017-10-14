Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Tem otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yahya Ertürk idaresindeki 06 EV 8151 plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan Faruk Özaltın idaresindeki 33 E 0340 plakalı tanker arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle tır sürücüsü Faruk Özaltın direksiyon başında sıkıştı. Sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce’de hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Yahya Ertürk diğer tırın kendisine arkadan çarptığını söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.