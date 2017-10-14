Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cizre’de Şerafettin Elçi Havalimanı Kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücü ile birlikte bir polis, 3'ü Irak vatandaşı toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Cizre-İdil Karayolu 10. kilometresinde bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı mevkiinde Sekvan Y. yönetimindeki 73 SG 533 plakalı tır, havalimanından çıkıp uluslararası karayoluna çıkan Emrah B. yönetimindeki 73 SB 812 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Emrah B. ve kamyonette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri polis memuru 3'ü Irak uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Cizre Belediyesi itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.