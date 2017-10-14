Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; 3 gün önce Küçükköy Mahallesi’nin Sarımsaklı mevkiindeki esnaflık yapan Halis Harun Yurdakul adlı şahıs evinde vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler titiz bir çalışma başlatarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Aynı gün jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda zanlıların Altınova’da bulunduklarını tespit edildi ve yapılan operasyonla F.T, D.A ve A.T adlı şüpheliler gizlendikleri evde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin 3 gün süresince gece-gündüz sürdürdüğü çalışmalar sonucunda tüm deliller bir soruşturma dosyasında toplandı ve üç şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Yapılan duruşma sonrasında F.T ve D. A adlı zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan A.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.