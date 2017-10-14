Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde Kaptan A. (72) ile oğlu İbrahim Aydın A. (30) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Kaptan A. oğlunu tabancayla ayağından  vurdu. Yaralanan İbrahim Aydın A. bölgedeki bir dükkana girerek yardım istedi.

Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim  Aydın A'yı özel bir hastaneye kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine Kaptan A'nın evine giden polis ekiplerinin  çağrılarına rağmen kapı açılmayınca olay yerine özel harekat polisleri sevk  edildi.

Balkondan eve giren ekipler Kaptan A'yı yerde yaralı halde yatarken  buldu.

Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan A, evin önünde bekletilen  ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaptan A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.