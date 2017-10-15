Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de 10 yıl önce yangın söndürme tüpü eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 3 arkadaşıyla yaralanan Mümtaz Zarplı 2 bacağını kaybetti. Bir yıl devam eden tedavi sürecinin ardından malulen emeklilik kararı verildi. Çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kalan Zarplı’nın bacaklarına elektronik protez takıldı. Protezlerine çok çabuk uyum sağladıktan sonra itfaiyeye yeniden dönebileceği teklifini alan Zarplı, hiç tereddüt etmeden kabul etti. Şimdi, Güzelbahçe Şehit Nihat Öztemel İtfaiye Grubu santralinde, gelen ihbarları alıyor, yangına çıkan ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor. Üzücü olaydan sonra Güney isimli bir oğlu daha olan iki çocuk babası Zarplı, boş zamanlarını ise “terapi olsun” diye ilgilenmeye başladığı tavukları ve köpeğiyle geçiriyor. Elektronik protezleri sayesinde hayatına eskisi gibi devam eden, kendi kullandığı aracının direksiyonuna geçip mesaisine giden Zarplı, yaşadığı o kötü günlere rağmen sürekli gülümseyerek çevresine pozitif enerji yayıyor.