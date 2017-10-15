Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki 42 millî parktan bir kısmı “tarihî millî park” statüsü ile korunuyor. Başkomutan, Nenehatun, Sakarya Meydan Muharebesi, Kop Dağı ve Sarıkamış Allahuekber Dağları millî parklarında vatandaşların tarih bilincini artırmak amacıyla altyapı, üstyapı tesisleri, idari ziyaretçi merkezleri ve panoramik müzeler inşa ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu alanları korumak için gereken yatırımları yaparak tarihî değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar takriben 700 milyon lira yatırım yaptık. Tarihimize sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Vatanı, milleti ve bayrağı için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi.