Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Kilitbahir iskelesinde balık avlayan amatör balıkçı Mehmet Ağacıkoğlu’nun oltasına yem olarak bağladığı ekmeği bir martı kapmak istedi. Ağacıkoğlu, oltasına takılan ve uçmaya çalışan martıyı görünce oltasını çekmeye başladı. Oltasına takılan martıyı kıyıya çeken ve ağzındaki zokadan kurtarmaya çalışan Ağacıkoğlu’na çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Kurtarılan martı iskeleden hızla uzaklaştı.Oltasına balık yerine martı takılan Mehmet Ağacıkoğlu, “Martı ekmeği kapınca oltaya takıldı. Kuşu kıyıya çıkarıp ağzına takılan zokayı çıkardık. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor” dedi.