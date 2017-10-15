Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Tem otoyolu Sultanbeyli geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D. idaresindeki 34 UP 5237 plakalı midibüs, önünde seyreden Onur A. idaresindeki 34 ACP 212 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu trafiğini kilitledi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin olay yerinde yaptığı yaralılardan Emine Atacık’ın durumunun ağır, 2 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.Kaza sonrasında taraflar arasında tartışma yaşanırken polis ekiplerinin ve ailelerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekilerek TEM otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

"DÖRTLÜLER BİLE YANMIYORDU"

Kazaya karışan sürücülerden Orhan D., önünde seyreden Onur A.’nın Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısını kaçırdığı ve bu sebeple geri geri gelirken kazanın olduğunu iddia ederek, “Arkadaş yolunu şaşırdı. Geri geri geldi. Dörtlüler bile yanmıyordu. Ben midibüsü kullanıyordum. Fren yaptım. Otomobile vurdum. Midibüste yolcu yoktu. Diğer araçta yaralı vardı” dedi.Otomobilin sürücüsü Onur A.’nın yakını ise kazayla ilgili olarak, “Biz emniyet şeridinde durduk. Adam bize geldi vurdu” diye konuştu.