Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın en zengin iş adamlarından Ravi Ruia’ya ait 86 metre uzunluğundaki ultra lüks yat "Sunrays", Marmaris’te gümrüklü limana demir attı. Sabah saatlerinde körfezden giriş yapan mega yat, marinalara sığmadığı için limanın küçük rıhtımına yanaştırıldı. İş adamının bulunmadığı yat ilçede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. İzmir’in Aliağa ilçesindeki petrol rafinerisinden 10 tır ile bir yakıt gemisinin öğle saatlerinde Marmaris’e gelerek lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Hintli iş adamının yatı için aldığı yakıt ve bakım servisi için ilçeye 1,5 milyon lira bırakması bekleniyor.

Hollanda’daki Oceanco tersanesinden Mart 2010’da denize indirilen yatın Uluslararası Süperyat Derneği (ISS) tarafından 2010’un en iyi yatı seçildiği belirtildi. "Sunrays"in 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğu, içerisinde her türlü lüksü barındırdığı kaydedildi. Daha önce Ummanlı iş adamı Muhammed el Barvani’ye ait olan yatın bir süre önce Ruia tarafından satın alındığı öğrenildi.