Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün gece saat 24.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre kısa bir süre önce çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasında şoförken emekliye ayrılan Sertok Ö. (54), kredi ile ev satın aldı. Aldığı 2 bin TL emekli maaşının bin 500 TL'sini evin taksitine ayıran Sertok Ö., 500 TL ile geçinmeye çalıştı. Dün sabah saatlerinde Antalya’nın başka bir ilçesi olan Akseki'ye giden Sertok Ö., akşam saat 24.00 sıralarında Antalya'daki evine geldi. Sertok Ö.'nün yine iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra, evde bulunan tüfeği aldı ve önce evde bulunan eşi Hanife Ö.'nün (47) kafasına, ardından üniversite öğrencisi olan kızı Esra Ö.'nün (23) boğazına ateş etti. Anne ve kız olay yerinde yaşamını yitirirken, o sırada işte olduğu belirtilen erkek çocukları Şafak Ö. (19) ölümden döndü.



“Eşini ve kızını öldürdükten sonra bacanağını vurmaya gitti”

Eşini ve kızını öldürdükten sonra aynı tüfekle Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman G.'nin evine giden Sertok Ö., kendisine kapıyı açan bacanağı Osman G.'ye tüfeği doğrulttu. G.'nin ani bir hareketle namlunun yönünü yukarıya doğrultması ile birlikte tüfek ateş aldı. Bacanağının verdiği ani tepki sonrası paniğe kapılan Sertok Ö., kaçarken Osman G. ve işe Emine G. hemen polisi aradı.Olay yerine gelen ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra Sertok Ö.'nün evine gitti. Ekiplerin evde yaptığı incelemede anne ve kızın cansız bedenine rastlandı.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırılan anne Hanife Ö. ve kız Esra Ö.'nün cansız bedenleri, savcılık tarafından yapılacak otopsinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde defnedilecek. Polis ekipleri, karısını ve kızını öldürdükten sonra bacanağını da vurmaya çalışan Sertok Ö.'yü her yerde arıyor.