Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada avcılıkla balık tüketiminin sadece yüzde 30'unun karşılanabildiğini belirten Prof. Dr. Nazmi Polat, balık tüketimi için balık yetiştiriciliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'de balık tüketim oranının çok düşük olduğunu kaydeden Polat, balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak, balık tüketimini artıracak eğitim modeline geçilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de sayısız baraj olduğunu belirten Polat, bu barajlarda yörede talep gören, balıkçıların rahatça pazarlayabilecekleri balıkların üretilmesi gerektiğini hatırlattı.

"Türkiye potansiyeli olan bir ülke"



Yetiştiricilik konusunun Türkiye'nin acilen gündemine alıp bilimsel, verimli, sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmesi gerektiğini belirten Polat, "Türkiye'de açlıktan ölümler olmasa da dengeli beslendiğimiz söylenemez. Özellikle hayvansal protein açığımızın kırmızı ette artan fiyatlar karşısında az olduğunu biliyoruz. Kırmızı etteki pahalılık insanları farklı alanlara yönlendiriyor. Dünyada avcılıkla balık tüketiminin ancak yüzde 30'ları karşılanabiliyor. Her geçen gün bu oran daha da düşecek. Dolayısıyla balık yetiştiriciliğinin bizim gibi potansiyeli olan ülkelerde vakit geçirilmeden her habitata da uygun, yöresinde severek tüketilen ekonomik türlerin yetiştiriciliği yapılarak yaygınlaştırılmalıdır. Bir baraj inşa edildiğinde o habitat da yaşayan doğal türlerimizden; tercih edilen, balıkçının pazarda rahatça sattığı, insanların severek tükettiği balıkların yetiştiriciliğinin yapılarak stokların zenginleştirilerek bu balıkların sofralarımıza taşınması gerekiyor. Bu da gelecekte hayvansal protein açığından kaynaklanabilecek olumsuzlukların yaşanmamasına sebep olacaktır" dedi.

"Evine balık girmeyen yörelerimiz var"



Türkiye'de hemen hemen her su kaynağının başında barajların olduğunu belirten Polat, "Bu barajlarda rastgele balık yetiştiriciliği yerine; o yörede hangi balık doğal olarak yaşıyor, hangisi o yörede sevilerek tüketiliyor, hangi balık balıkçı için daha fazla ekonomik gelir elde ediyorsa bu balıkların kültür şartlarında yetiştirilen yavrularının habitatların stoklarının zenginleştirilmesinde kullanılmalı ve kısa sürede bunların sofralarımıza gelmesi gerekir. Türkiye her ne kadar sularla çevrilmiş ve sayısız göleti olan bir ülke konumunda olsa da malesef bizim balık tüketimimiz 7-8 kilo civarında. Japonya'da bir insan kendi ağırlığından daha fazla balık tüketiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam 20-25 kilo arasında. Ülkemizde 8 kiloluk ortalama genel bir ortalama. Evine balık girmeyen yörelerimiz var. Bizim hem balık yetiştiriciliğini yaygınlaştırmamız, hem de balık tüketimini artıracak eğitim modeline geçmemiz lazım" diye konuştu.